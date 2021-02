Loco Abreu é o mais novo reforço do Athletic Club Athletic Club/Divulgação

Por MH

Publicado 09/02/2021 15:35

Ídolo do Botafogo e da seleção do Uruguai, o veterano atacante Loco Abreu, de 44 anos, foi apresentado na tarde desta terça-feira como o principal reforço do Athletic Club, da cidade de São João del Rei, para ser a principal atração do clube na disputa da elite do Campeonato Mineiro. Empolgado, o camisa 13 disse que quer aproveitar ao máximo o seu momento em Minas Gerais.

"Tem que desfrutar, tirar foto, porque quem sabe, passados muitos anos, você vai ter que falar para o seu filho o que aconteceu, como está acontecendo agora: tem pessoas de 50 anos que nunca viram o Athletic na primeira divisão. Vamos desfrutar muito desse momento e eu vou fazer parte disso", disse o jogador.