Taça do Campeonato Carioca 2020 ÚRSULA NERY/AGÊNCIA FERJ

Por Lance

Publicado 09/02/2021 17:41

Rio - Depois da briga entre SBT e Rede Globo para transmitir o Campeonato Carioca, a novela ganhou um novo capítulo e um novo protagonista. A Record TV surgiu em cima da hora como interessada e enviou uma oferta à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) para adquirir os direitos de transmissão para TV aberta da competição. A proposta da emissora superou a do SBT, que era a favorita até a do momento, e mudou completamente o rumo das tratativas.

Em janeiro, a FERJ recebeu o interesse de algumas emissoras e serviços de streaming pelos direitos do Carioca, que estão sem dono após a rescisão de contrato da Globo em 2020. As favoritas eram o SBT e a própria Globo, mas a proposta flexível da emissora de Silvio Santos, que incluía TV aberta, pay-per-view e transmissões no Youtube agradou mais. O cenário, porém, mudou.



A proposta do SBT, antes apontada como favorita, encontrou a resistência de alguns clubes, como o Vasco, que ficou insatisfeito com os valores propostos pela emissora. Logo, as negociações travaram e ficaram estagnadas. No fim da última semana, a Record TV decidiu oficializar uma proposta para adquirir os direitos do Carioca. A proposta agradou e os valores foram considerados 'ótimos'. Somados a isto, os números seriam superiores ao que foi proposto pelo SBT — agradando aos clubes.



Com a formalização da proposta da Record, a FERJ enviou um comunicado nesta terça-feira (9) aos clubes do Campeonato Carioca e convidou os presidentes dos clubes para uma reunião, marcada para a próxima quinta-feira (11). O encontro, que será realizado na sede da entidade, irá discutir valores e condições da proposta da emissora.



ENTENDA O CASO



O Campeonato Carioca teve o contrato rescindido pela Rede Globo em 2020 após o imbróglio causado pela MP do Mandante, que já expirou. Na ocasião, o Flamengo, que não tinha contrato formado com a Globo, optou por transmitir os seus jogos de mandante por outras maneiras. A emissora, que assinou um contrato exclusivo de transmissão do campeonato, se sentiu lesada pela atitude e optou por rescindir o contrato com todos os clubes.