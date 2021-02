Ryan Reynolds com o caso de seu clube, o Wrexham Reprodução Twitter

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 17:31

O modesto clube Wrexham, que é do País de Gales e disputa a quinta divisão do Campeonato Inglês, ganhou dois novos proprietários. Os atores de Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney.



Os dois compraram o clube com o apoio de 98% dos torcedores e divulgaram um comunicado nesta quarta-feira (10). Em sua conta do Instagram, Reynolds recebeu o apoio do ex-jogador inglês David Beckham.



Publicidade

Os objetivos da dupla são ambiciosos: levar o Wrexham de volta à Liga Inglesa de Futebol (da segunda à quarta divisões), o que não acontece desde 2008. Além de aumentar a média de público e melhorar o estádio, atualmente com capacidade para 15 mil pessoas.



Segundo o comunicado oficial, Reynolds e McElhenney investiram cerca de 2 milhões de libras (cerca de R$ 14,8 milhões). Parte do valor será utilizado para montar uma equipe feminina. Outra parte servirá para contratações e descoberta de novas promessas.