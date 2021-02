Lewandowski é eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 17:47 | Atualizado 11/02/2021 17:48

Rio - Melhor jogador do mundo da temporada 2019/20, o polonês Robert Lewandowski foi eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes da Fifa no Catar. A premiação foi anunciada após a vitória do Bayern de Munique por 1 a 0 sobre o Tigres na decisão.

Após mais uma conquista pessoal na carreira, o polonês comemorou o sexto título do Bayern em sequência, igualando o feito até então inédito do Barcelona em 2009.



"Acho que hoje a gente só queria ganhar. Foi um objetivo que a gente conseguiu, esse sexto título. Uma grande história", afirmou em entrevista à transmissão oficial, ainda no gramado.

Apesar não ter marcado na final, Lewandowski participou diretamente do gol polêmico de Pavard, aos 13 minutos do segundo tempo. O atacante dividiu de cabeça com o goleiro Guzmán, e a bola bateu no braço do polonês antes de chegar a Pavard. O lance foi revisado pelo VAR, para conferir se o polonês estava impedido, mas não ficou claro se a dividida pelo alto também foi analisada.