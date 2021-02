Fernando Alonso retorna à Fórmula 1 após dois anos fora AFP

Publicado 11/02/2021 17:59 | Atualizado 11/02/2021 18:03

Bicampeão de Fórmula 1 e de volta à categoria aos 39 anos, Fernando Alonso, da Alpine (ex-Renault) foi atropelado por um carro nesta quinta-feira (11) enquanto treinava de bicicleta, em uma estrada próxima a Lugano, na Suíça. As informações são do jornal italiano 'Gazzetta dello Sport', que ainda afirma existir a suspeita de fraturas.

O piloto foi atendido imediatamente e levado a um hospital local para o primeiro atendimento. Praticante de ciclismo, Alonso aproveita a bicicleta para treinar a parte física, visando ao retorno à Fórmula 1.

Em comunicado, a Alpine confirmou que o piloto espanhol de 39 anos envolveu-se em um acidente automobilístico, mas não diz se foi atropelamento nem se há a possibilidade das fraturas. Entretanto, garante que Alonso "está consciente e bem de saúde e aguarda novos exames médicos".

Uma preocupação no momento, se forem confirmadas fraturas, é saber se Alonso terá condições de pilotar o carro nos treinos de pré-temporada, em março no Bahrein. Além disso, há o temor de que ele não tenha condições de estar à disposição na primeira corrida da temporada, no dia 28 de março, no mesmo país. Mais informações devem ser dadas na sexta-feira.

Campeão mundial em 2005 e 2006 pela Renault, Alonso deu adeus à Fórmula 1 no fim de 2018, quando estava na McLaren. Ano passado, ele anunciou seu retorno à equipe francesa, que passou a se chamar Alpine.