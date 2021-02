Karine Alves e Lucas Gutiérrez apresentam o 'Esporte Espetacular' neste domingo Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 21:30

Rio - Neste domingo, dia 14, Karine Alves apresenta o ‘Esporte Espetacular’ ao lado de Lucas Gutierrez, substituindo a titular Barbara Coelho durante o feriado de Carnaval. Será a estreia de Karine no programa - ela apresenta o 'Troca de Passes', no SporTV, e a edição carioca do Globo Esporte na escala de plantões dos sábados.



"O Esporte Espetacular tem um significado forte na minha vida pessoal e profissional. É um programa que acompanho desde a infância. Cresci assistindo e escutando aquela trilha sonora inconfundível, que traz muita inspiração. Agora vou apresentar este programa que marcou a minha vida e a de tantos brasileiros. Isso é mais do que um desafio. É uma honra, uma grande realização", afirma a apresentadora.