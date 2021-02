O paulista Raphael Claus comandará o trio de arbitragem, pertencente ao quadro da Fifa, no confronto entre Flamengo e Internacional Divulgação

Publicado 15/02/2021 18:06 | Atualizado 15/02/2021 18:10

Rio - Tratado como uma final antecipada do Campeonato Brasileiro, na 37ª rodada, o confronto entre Flamengo e Internacional, domingo, às 16h, no Maracanã, terá um trio de arbitragem do quadro da Fifa. A CBF confirmou, nesta segunda-feira, o paulista Raphael Claus como o árbitro da 'decisão'. Ele será auxiliado pelos assistentes Marcelo Van Gasse e Neuza Ines Back, todos de São Paulo.



A última rodada foi marcada por polêmicas e questionamentos do clubes em relação ao uso do VAR. Se a árbitro de vídeo validou o gol da vitória do Flamengo sobre o Corinthians, marcado por Gabigol, em São Januário os equipamentos sofreram uma pane, que impossibilitou o uso da tecnologia para analisar o primeiro gol do Inter, na cabeçada de Rodrigo Dourado, considerado em posição de impedimento pelo Vasco, que tentará a anulação do resultado do jogo junto à CBF e ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

Com a vitória por 2 a 0, em São Januário, o Internacional se manteve na liderança, com 69 pontos, um a mais do que o Flamengo, com 68, e dificultou ainda mais a batalha do Cruzmaltino para permanecer na Série. Há três rodadas sem vencer, o Vasco, que não depende mais dos próprios resultados, tem 73% de chances de cair de divisão pela quarta vez.

Após a polêmica, a CBF o gaúcho Anderson Daronco, também do quadro da Fifa, como o árbitro para o jogo contra o Corinthians x Vasco, no domingo, às 16h, na Neo Química Arena. Ele será assistido por Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau. Daniel Nobre Bins será o responsável pelo VAR.