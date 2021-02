Rubens Angelotti Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 13:12

Rio - O presidente da Federação Catarinense de Futebol (FCF), Rubens Angelotti, quer realizar nos próximos dias uma reunião com o Governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, para debater a volta de público aos estádios. Em entrevista ao Debate Diário, da CBN, Angelotti afirmou que o "momento difícil da pandemia" é o principal empecilho para o retorno.

"Aprendemos bastante com o campeonato 2020 dentro de uma pandemia. O protocolo médico foi aprovado pela Secretaria de Saúde e iremos mantê-lo. Em relação ao público nos estádios, estamos num momento difícil da pandemia. Temos dificuldade de agenda com o governador Carlos Moisés, principalmente pela nova variante do vírus na região Oeste. Compreendemos que a dedicação da saúde é para lá. E outra, não podemos ter desequilíbrio, ou seja, liberar público em um município e não em outro. Quando conseguir a liberação temos que ter isonomia para todos", afirmou.

O Campeonato Catarinense está marcado para começar na próxima quarta-feira e terá sua decisão no dia 23 de maio.