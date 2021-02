Inter dá aval e Abel decidirá se clube vai pagar R$ 1 milhão para escalar Rodinei contra o Flamengo

Rodinei com a camisa do Inter Divulgação Internacional

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 09:30 | Atualizado 18/02/2021 09:35

Rio - O momento de Rodinei no Internacional é tão bom, que o clube gaúcho já deu aval para efetuar o pagamento de R$ 1 milhão de multa ao Flamengo para que Abel Braga possa contar com ele na "final", no próximo domingo. A decisão de efetuar o pagamento está nas mãos do treinador. As informações são do portal "UOL".

Além da titularidade incontestável, Rodinei tem capacidade defensiva superior a Heitor, seu reserva imediato. Vale lembrar, que o Colorado já não contará com o zagueiro argentino Víctor Cuesta, suspenso, e quer mexer o mínimo possível no setor defensivo.

Publicidade

Com contrato até o final de 2022 com o Flamengo, Rodinei não faz partes dos planos dos cariocas, que contam com o chileno Mauricio Isla e tem bem encaminhado o retorno de Rafinha. O acordo entre as partes prevê o pagamento de 4 milhões de euros (cerca de R$ 26 milhões) para a transferência em definitivo. O empréstimo ao Colorado se encerra em 30 de maio.

Publicidade

Bastante elogiado por Abel, que chegou a falar em convocação para a seleção brasileira para Rodinei, o lateral entrou em campo com a camisa do Internacional em 38 vezes na temporada e fez um gol.