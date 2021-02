Em um bom momento sob o comando de Abel Braga, Rodinei é titular do Colorado na reta final do Brasileirão Divulgação

Por Venê Casagrande

Rio - Rodinei vive um grande momento na carreira. Titular absoluto no Internacional, o lateral-direito é uma das principais peças do time de Abel Braga, que pode conquistar o título do Brasileirão 2020 no próximo domingo. Para isso acontecer, basta o Colorado vencer o Flamengo no Maracanã.

Emprestado pelo Flamengo ao Internacional até o fim de fevereiro, Rodinei, por pouco, não foi negociado na útima janela de transferência da Turquia, que fechou no dia 1º de fevereiro. Os torcedores rubro-negros e colorados não sabem, mas, ao menos três clubes turcos, demosntraram interesse no lateral-direito e tentaram contratá-lo por empréstimo: Eruzumspor, Denizlispor, Gençlerbirligi.

O Flamengo, dono dos direitos federativos de Rodinei, toparia negociar o lateral-direito, tendo em vista que o jogador dificilmente será utilizado no Rubro-Negro em 2021, pois o elenco já possui Isla, Matheuzinho e João Lucas para a lateral direita, além da grande possibilidade de Rafinha retornar ao Ninho do Urubu. O jogador, entretanto, não ficou animado com a ideia de atuar na Turquia, pelo menos neste momento na carreira, e não deu "ok" para as negociações avançarem.

Caso Flamengo e Rodinei tivessem dado o aval para as transações, o Internacional, neste modelo de negócio, nada poderia fazer. No contrato feito com o Rubro-Negro, o Colorado só tem a preferência caso a oferta pelo lateral-direito seja de compra. Como Eruzumspor, Denizlispor, Gençlerbirligi queriam o atleta por empréstimo, o time de Porto Alegre seria obrigado a liberá-lo.

Opção de compra:

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, Marcos Braz foi questionado sobre a possibilidade de a diretoria querer utilizar Rodinei em 2021. O vice de futebol evitou cravar futuro do lateral-direito e lembrou que o jogador é um ativo do clube até dezembro de 2022, quando acaba o contrato dele.

"Em nenhum momento tratamos desse assunto com o Rogério. Só posso responder sobre isso depois que conversar com Rogério. Quando falei há seis meses (quando disse que não contaria com Rodinei). Agora estamos em outro momento e vamos discutir mais na frente. Rodinei é um ativo do clube e que respeitamos muito. Essa situação falará sobre isso será Rogério Ceni, um pouco lá na frente."

Nos bastidores do Flamengo, a esperança é que o Internacional decida exercer a opção de compra, que está avaliada em 4 milhões de euros, cerca de 26 milhões de reais pela cotação atual.

No próximo domingo, caso Rodinei entra em campo pelo Internacional contra o Flamengo, o Colorado terá que pagar R$ 1 milhão ao Rubro-Negro, valor previsto em contrato firmado entre os times no começo de 2020. Em Porto Alegre, segundo apurou a reportagem, Abel Braga pediu para a diretoria para o montante seja pago.

Pelo Internacional, Rodinei disputou 38 partidas e marcou um gol. Com 29 anos, o lateral-direito pode conquistar o segundo título do Campeonato Brasileiro em dois anos, já que foi campeão da competição com o Flamengo em 2019.