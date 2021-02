Rodinei em lance com Arrascaeta: lateral teve multa paga por torcedor Reginaldo Pimenta

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 09:27

Rio - O torcedor do Internacional, Elusmar Maggi Scheffer, está disposto a ser decisivo no Campeonato Brasileiro. Após desembolsar R$ 1 milhão para colocar Rodinei em campo contra o Flamengo, o empresário afirmou que irá enviar uma recompensa para o São Paulo derrotar o Rubro-Negro, na última rodada e conseguir o resultado que o Colorado precisa para depender apenas de uma vitória sobre o Corinthians.

"Vou injetar dinheiro no São Paulo para a gente ser campeão. Vou estudar com a minha parte jurídica como proceder amanhã. Vai ser 1 a 0 para a gente contra o Corinthians", afirmou em entrevista ao portal "GaúchaZH".

Na partida entre Flamengo e Internacional, Rodinei teve participação decisiva. Ele falhou no primeiro gol do Flamengo e ainda foi expulso, em um lance polêmico, deixando o Colorado com um jogador a menos.



Para ser campeão, o Internacional precisa vencer o Corinthians e torcer por um tropeço do Flamengo contra o São Paulo na última rodada. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, o Rubro-Negro tem 62% de chances de título, contra 38% do Colorado.