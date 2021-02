Ariel Holan, de 60 anos, foi o nome escolhido para substituir Cuca à frente do Santos Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 16:00 | Atualizado 18/02/2021 16:02

Santos - Com a iminente saída de Cuca, o Santos avançou na negociação para contratar Ariel Holan como substituto para a sequência da temporada. Após duas tentativas frustradas em 2018, o Comitê de Gestão do Peixe já possui um acordo com o técnico sobre salários e duração de contrato, que terá validade de dois anos. Com uma boa passagem pelo Independiente, da Argentina, o treinador também já esteve no radar do Fluminense, com direito à campanha da torcida, via redes sociais, para a aquisição do técnico, de 60 anos.

Após o acerto do São Paulo com Hernán Crespo, que estava na pauta da Vila Belmiro, a chegada do compatriota Holan consolida o 'domínio' de treinadores estrangeiros à frente dos grandes clubes do estado. Com o português Abel Ferreira no comando do Palmeiras, Vágner Mancini, do Corinthians, 'representará' o Brasil na disputa com os colegas.

O argentino deve chegar com uma comissão técnica pequena, composta pelo auxiliar Juan Esparis e o preparador físico Facundo Peralta, e sem multa rescisória. A comissão técnica de Holan custará cerca de R$ 570 mil, de acordo a 'Gazeta Esportiva'.

Alvo do Santos, o nome de Holan estava numa lista de avaliação ao lado dos argentinos Hernán Crespo e Sebastián Beccacece, além de Tiago Nunes, ex-Corinthians. A experiência do treinador prevaleceu na aprovação do departamento de futebol e pela análise de desempenho. O argentino começou no Defensa y Justicia e Independiente, ambos da Argentina, e Universidad Católica, do Chile.