De pênalti, Marta abriu o caminho da goleada do Brasil sobre a Argentina, em Orlando Sam Robles/CBF

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 21:59

Orlando - Vencer a Argentina é bom, e de goleada é muito melhor. Na estreia do Torneio She Believes, nesta quinta-feira, em Orlando, nos Estados Unidos, a Seleção feminina venceu o clássico por 4 a 1, com gols de Marta, de pênalti, Debinha, Adriana e Geyse.

O próximo compromisso do Brasil será contra os Estados Unidos, atual campeão do mundo, no domingo. De contrato renovado com o Orlando Pride e com o Green Card na mão, a alagoana Marta estará em 'casa'. Não apenas pelo poder de desequilíbrio em campo, mas pelo aprofundado conhecimento das ardversárias.

No teste contra a Argentina, a Seleção impôs um forte ritmo desde os primeiros minutos. De pênalti, Marta abriu o placar, 29 minutos. O show ficou para a volta do intervalo. Em ritmo acelerado, o Brasil aumentou a vantagem logo no início. Com categoria, Debinha aproveitou o passe de Bia Zaneratto para marcar: 2 a 0. Na sequência, Debinha foi a 'garçonete' e deixou Adriana em ótima condição para marcar o terceiro.

Na cabeçada de Larroquette, as 'hermanas' diminuíram aos 14 minutos. No fim do jogo, Geyse aproveitou o passe de Cristiane para marcar o quarto gol e fechar a goleada em Orlando.

Brasil: Aline Reis (Letícia); Camilinha, Tainara, Rafaelle, Tamires (Bruna Benites); Chú (Ivana Fuso), Júlia Bianchi (Andressinha), Adriana (Geyse), Marta; Bia Zaneratto (Cristiane) e Debinha. Técnica: Pia Sundhage