Publicado 19/02/2021 14:32

A fama de League of Legends é indiscutível, tendo os campeonatos de eSports com o maior número de telespectadores e as arenas dos principais campeonatos com lotação máxima. Websites de livestreams com números avassaladores de espectadores assistindo ao jogo e casas de aposta esportiva também não ficam atrás quando o assunto é LoL, como é comumente chamado pelos seus jogadores.

Veja os três dos campeões em League of Legends que são comumente chamados de mais 'mecânicos' Divulgação

O título da Riot Games é do gênero MOBA, no qual duas equipes de cinco integrantes têm o objetivo de se dividir pelo mapa com o intuito de destruir o nexus inimigo para derrotar o adversário, sendo a escolha dos campeões um fator crucial para a vitória. Os campeões são diversos e podem ser divididos em variadas posições do mapa de forma estratégica, onde uns tem uma jogabilidade mais simplificada e direta enquanto outros com uma mecânica um pouco mais avançada, esses sendo comumente escolhidos por jogadores mais experientes ou até “criativos”. Com base nisso, resolvemos citar três dos campeões em League of Legends que são comumente chamados de mais “mecânicos”, tendo um pouco mais de complexidade para se aprender a jogar. Você já jogou com todos?

Aurelion Sol

Em sua história, Aurelion Sol costumava agraciar a vasta imensidão vazia dos cosmos com maravilhas celestiais concebidas por ele mesmo. Agora, ele é forçado a usar seu incrível poder a mando de um império espacial remoto que o enganou e o mantém sob servidão. Desejando voltar a forjar estrelas, Aurelion Sol arrastará as próprias estrelas dos céus se for preciso para recuperar sua liberdade.

Todos os campeões do League of Legends tem o seu dano base em alguma habilidade ou ataque básico, dando maior importância para essa maior fonte de dano, o caso da dificuldade de jogar com o Aurelion Sol está diretamente relacionado a sua fonte de dano, que neste caso, é a passiva do personagem, chamado de “Centro do universo”. A passiva consiste em estrelas que orbitam Aurelion Sol, causando dano ao atingir seus oponentes, a qual é muito difícil de acertar, pelo fato das estrelas estarem em constante movimento, sendo complicado aplicar a sua maior fonte de dano. Além disso, o tempo de recarga das suas habilidades é alto, fazendo com que dominar 100% do campeão seja uma tarefa difícil.

Ivern Bramblefoot