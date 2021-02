Marcelo Rodrigues, de 26 anos, foi encontrado morto em Santa Catarina Arquivo Pessoal

Publicado 20/02/2021 10:18

Rio - O ex-atleta de futsal Marcelo Rodrigues, de 26 anos, foi encontrado morto no lago da Usina Hidrelétrica de Itá, no oeste de Santa Catarina, nesta segunda-feira. A Polícia suspeita de afogamento acidental, de acordo com as investigações, mas a família de Rodrigues acredita que ele foi assassinado. Marcelo é o segundo jogador de futsal que falece em 2021 em circunstâncias adversas.



"O Seara Futsal, lamenta a morte do Jovem Searaense, Marcelo Rodrigues, popularmente chamado de Marcelinho. O atleta já vestiu às cores do Futsal Seara em 2012 quando jogava na base, participando depois um tempo do time adulto. Desejamos força a todos os amigos e familiares - se pronunciou o Seara Futsal, um dos clubes por qual Marcelo atuou em sua curta carreira. De acordo com a família, Rodrigues largou o futsal após sofrer uma grave lesão mas antes foi campeão catarinense.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Marcos Giovanni Silva, o corpo de Marcelo foi encontrado por um homem que passeava de barco no lago. Rodrigues esteve em uma festa em um sítio próximo à usina antes da fatalidade.



"Não há suspeita de homicídio diretamente. Somente há um disse me disse de pessoas que não viram nada. O que existe é que este menino apareceu afogado depois de ter ido numa festa", disse o delegado.



A irmã de Marcelo, Marcieli Rodrigues disse que o ex-jogador foi visto pela última vez às 03h, durante a festa, acompanhado por algumas pessoas. A polícia não confirmou a informação.