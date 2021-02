Taça do Brasileirão Divulgação

20/02/2021

Rio - O São Paulo empatou com o Palmeiras por 1 a 1, no Morumbi, em jogo atrasado da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, o Tricolor não tem mais chances de título da competição, deixando a disputa somente para Flamengo e Internacional.



O gol do Tricolor foi marcado por Luciano, batendo pênalti, aos 28 minutos da segunda etapa. Os palmeirenses empataram com Rony, aos 47 minutos da etapa final. Com o empate, o São Paulo está na terceira colocação, com 63 pontos e e não consegue mais alcançar o líder Internacional, com 69 pontos conquistados.



Já o Palmeiras fica na sexta posição, com 57 pontos, mas foca na final da Copa do Brasil, dia 28 de fevereiro, diante do Grêmio. As duas equipes voltam a campo pela 37ª rodada do Brasileirão. O São Paulo enfrenta o Botafogo, às 20h, na próxima segunda-feira (22), no Rio de Janeiro, enquanto o Palmeiras pega o Atlético-GO, no mesmo dia, às 18h, no Allianz Parque.



CARNEIRO SAI LESIONADO E PALMEIRAS RECLAMA DE PÊNALTI

Precisando vencer para ter chances de título, o São Paulo começou com Gonzalo Carneiro no ataque ao lado de Luciano. No entanto, com dois minutos, o uruguaio dividiu com Luan e sentiu a lombar. O atacante tentou voltar, mas foi substituído seis minutos depois por Pablo.



Já o Palmeiras marcava bem no meio-campo e assustava nos contra-ataques. Aos 15, Patrick de Paula abriu o jogo com Viña e o lateral cruzou para Luiz Adriano em projeção na área. O atacante tentou finalizar, mas a bola passou por ele e ficou com Volpi.



Os palmeirenses reclamaram de pênalti, mas o árbitro Leandro Pedro Vuaden mandou o jogo seguir após checagem silenciosa do VAR.



JOGO CAI DE RENDIMENTO, MAS PALMEIRAS ASSUSTA

Logo depois do lance duvidoso, o jogo deu uma esfriada. As duas equipes marcavam forte no meio-campo e acabavam com as construções ofensivas. O Palmeiras chegou aos 22 minutos. Patrick de Paula tocou para Willian dentro da área, mas o atacante furou sozinho.



Um minuto depois, Felipe Melo lançou Rony na direita, que cruzou na área. Luiz Adriano chegou na frente de Arboleda, mas cabeceou para fora. A partida ficou marcada por muitas faltas e pouco futebol. Luciano e Felipe Melo chegaram a bater boca em algumas oportunidades.



O Verdão chegou pela última vez na primeira etapa aos 39 minutos. Patrick de Paula bateu de fora da área, mas ela passou ao lado do gol são-paulino.



SÃO PAULO CHEGA E IGOR GOMES ASSUSTA WEVERTON

O São Paulo conseguiu chegar pela primeira vez com perigo aos 47 minutos. Patrick de Paula errou a interceptação do lateral no meio-campo, e Juanfran ficou com a bola na direita. O lateral cruzou, Igor Gomes dominou na segunda trave e bateu forte. A bola passou raspando a trave de Weverton.



SEGUNDO TEMPO COMEÇA MAIS AGITADO

​Com a volta do intervalo, as duas equipes pareceram querer atacar mais e chegaram a criar boas oportunidades. A primeira foi do Palmeiras, aos dez minutos. Após cobrança de escanteio, Felipe Melo ficou com a sobra do escanteio na grande área, pegou de primeira, mas bateu fraco. Volpi fez a defesa seguramente.



Um minuto depois, o São Paulo chegou com perigo. Willian tentou sair jogando e errou o passe. Tchê Tchê recebeu na entrada da área, puxou para a esquerda e chutou colocado para fora.



PATRICK DE PAULA QUASE FAZ GOLAÇO DE COBERTURA

O Palmeiras voltou assustar com 16 minutos do segundo tempo. Volpi saiu na entrada da área para afastar o lançamento de Weverton, e Patrick de Paula chegou cabeceando tentando encobrir o goleiro. O volante exagerou na força, e a bola foi pro cima da meta são-paulina.



Dois minutos depois, o São Paulo chegou. Reinaldo bateu falta direta para o gol e Weverton encaixou a bola com segurança.



LUCIANO MARCA DE PÊNALTI PARA O SÃO PAULO

Com o jogo empatado, Vizolli colocou Toró na vaga de Igor Gomes. Na primeira jogada do atacante, ele cruzou para a área. A bola bateu na mão de Mayke, Vuaden não marcou pênalti no primeiro instante, mas alertado pelo VAR, deu a penalidade para o São Paulo. Na cobrança, Luciano bateu forte no canto superior de Weverton, que caiu para o outro lado. Placar aberto no Morumbi.



LUCIANO QUASE AMPLIA

Logo depois do gol marcado, o atacante são-paulino teve a chance de ampliar o marcador. Aos 36, ele recebeu a bola em profundidade na esquerda, invadiu a área pela linha de fundo e bateu. Weverton fechou o ângulo e fez a defesa.



PALMEIRAS PRESSIONA E RONY EMPATA NO FINAL

Perdendo a partida, o Verdão foi para cima do Tricolor e conseguiu o empate aos 47 minutos. Scarpa abriu o jogo com Rony na esquerda, o atacante passou por Juanfran e chutou forte de direita. O chute desviou em Luan e tirou Volpi da jogada para decretar o empate no Choque-Rei.