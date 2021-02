Grosjean sofreu queimadura nas duas mãos, no joelho e pé esquerdos Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 16:06

Fora do grid da Fórmula 1 par a temporada 2021, Romain Grosjean teria o grave acidente no GP do Bahrein, quando seu carro pegou fogo após forte batida, como última lembrança da categoria. Entretanto, a Mercedes fez o convite para o piloto francês participar de um teste para ter uma despedida.

A data e o local ainda não foram definidos, mas já é certo que Grosejan pilotará o carro da Mercedes de 2019, quando Lewis Hamilton conquistou o sexto título da carreira. Aos 34 anos, o francês disputará a temporada da Fórmula Indy neste ano.



Publicidade

"Tive uma ligação telefônica com eles, e estamos finalizando o plano", disse Grosjean, que está morando nos Estados Unidos.



Quando sofreu o acidente, Grosjean já sabia que não continuaria na Haas em 2021 e teria mais duas corridas para se despedir. Entretanto, como teve queimaduras graves, ficou fora dos dois últimos GPs, substituído pelo brasileiro Pietro Fittipaldi.