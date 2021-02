Dortmund's Norwegian forward Erling Braut Haaland (R) celebrates scoring his second goal during the German first division Bundesliga football match RB Leipzig v Borussia Dortmund on June 20, 2020 in Leipzig, eastern Germany. (Photo by Ronny HARTMANN / various sources / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO AFP

Rio - Zico, ídolo do Flamengo, comparou Haaland, jovem jogador e destaque do Borussia Dortmundo, ao ex-jogador Adriano - que passou também pelo Rubro-Negro e pela Inter de Milão. Na opinião do Galinho, os atletas tem características parecidas, como a frieza, pontaria nas finalizações e serem canhotos.

"O Haaland lembra muito o Adriano, canhoto, a movimentação, a batida cruzada, procurando sempre o canto, tirar o goleiro. Não é de abaixar a cabeça e 'enfiar a raquete'. Os zagueiros dizem que é mais difícil marcar atacante canhoto. Além disso, ele tem calma, procura se antecipar na movimentação. Acho que é mais rápido que o Adriano. Esse cara tem tudo para ser um dos grandes da Europa", afirmou em seu canal no YouTube, Canal Zico 10.

"O Haaland surgiu fazendo muito gol, de tudo o que é jeito e está evoluindo também. Acho que não passa dessa temporada no Borussia Dortmund, não. Deve ir para um time maior. É um cara de muita qualidade, de uma frieza muito grande para a juventude dele. Ele marca gols de quem sabe o que faz, de observação. É sempre bom ver jovens como ele surgindo", completou.

Mbappé como melhor do mundo

Para Zico, o outro jovem destaque da temporada, Mbappé, já não tem que ser mais tratado como revelação e sim como realidade. Para o Galinho, o futebol apresentado pelo francês já faz com que ele possa ser eleito o melhor jogador do mundo.

O Mbappé já não é revelação, é uma realidade. Já poderia ter sido eleito o melhor do mundo pelo que ele vem fazendo. Foi campeão do mundo, chegou à final da Champions ano passado. Está evoluindo. Para mim, não foi nenhuma novidade o que ele fez contra o Barcelona, que é um time que está frágil defensivamente. Um cara veloz contra esse time, só podia dar no que deu. ele mostrou toda a qualidade e caminha para a Bola de Ouro, substituindo Cristiano Ronaldo e Messi", concluiu.