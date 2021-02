Por

Publicado 26/02/2021 00:00

A causa da morte de José Agostinho Becker, 57, pai dos goleiros Muriel, do Fluminense, e Alisson, do Liverpool e da Seleção, foi afogamento. Segundo laudo do Instituto Geral de Perícias do RS, não havia sinais de violência no corpo.

José Becker desapareceu na quarta-feira enquanto mergulhava em uma barragem no Rincão do Inferno, na zona rural de Lavras do Sul, que fica a 320 km de Porto Alegre, numa propriedade da família. O corpo foi encontrado por por amigos e funcionários da família.

Pelas redes sociais, houve várias manifestações de pesar de clubes como Fluminense, Internacional, Vasco, São Paulo, Botafogo, Atlético Mineiro e Liverpool.