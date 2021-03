Taça do Campeonato Carioca ÚRSULA NERY/AGÊNCIA FERJ

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 16:12 | Atualizado 01/03/2021 16:13

Rio - O Campeonato Carioca começa nesta terça-feira e o atual campeão Flamengo abre a rodada, contra o Nova Iguaçu, no Maracanã, às 21h30. Vasco e Botafogo jogam na próxima quarta-feira, enquanto o Fluminense fecha a rodada, na quinta. Para este ano, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro divulgou algumas mudanças no regulamento, como grupo único.



Até o ano passado, o Campeonato Carioca era disputado em dois turnos (Taça Guanabara e Taça Rio) e dois grupos (A e B). Em dezembro do ano passado, a FERJ divulgou um esquema diferente para 2021. As 12 equipes farão parte de um único grupo, onde cada equipe joga 11 partidas. Os quatro melhores colocados farão semifinal e final para decretar o campeão do torneio.



O primeiro colocado da fase de grupos ganhará a Taça Guanabara e um chaveamento entre o quinto e oitavo colocados consagrará o campeão da Taça Rio. O último da fase de grupos será rebaixado ao fim da competição. Além dos quatro grandes do estado, também disputam o campeonato: Bangu, Boavista, Macaé, Madureira, Nova Iguaçu, Portuguesa, Resende e Volta Redonda.



O maior campeão do torneio é o Flamengo, que já acumula 36 conquistas e vai em busca do tricampeonato. Logo depois vem o Fluminense, que tem 31 títulos, mas é o clube grande que amarga a maior seca, já que não vence o estadual desde 2012. O Vasco tem 24 campeonatos, com o último conquistado em 2016. O Botafogo tem 21 e venceu pela última vez em 2018.