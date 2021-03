André foi comprado pelo Sport junto ao Sporting em 2017 Divulgação/Sport

Publicado 01/03/2021 17:26

Por causa de uma dívida de 907 mil euros (cerca de R$ 6 milhões na cotação atual) com o Sporting, de Portugal, a Fifa impediu o Sport de registrar novos jogadores a partir desta segunda-feira (1). O clube pernambucano pretende utilizar parte da premiação do Campeonato Brasileiro (R$ 11,9 milhões) para quitar a dívida, referente à compra do atacante André.

A ideia é dar uma entrada de 500 mil euros e parcelar o restante até o fim do ano. Desta maneira, se o Sporting aceitar, o Sport poderá registrar novamente contratações. Até lá, terá de utilizar os nomes do elenco atual ou garotos da base. Entretanto, o clube português não estaria disposto a abrir mão de receber tudo de uma vez.



Nos últimos anos, clubes brasileiros têm sofrido com punições na Fifa por dívidas com outros clubes, referentes a contratações. O próprio Sport já foi punido no ano passado, assim como o Cruzeiro, que perdeu pontos na Série B por causa disso e o Santos que ficou impedido de registrar novos atletas ano passado.



No Rio, o Fluminense correu o risco em 2020 por uma dívida com o Boston Rivers, do Uruguai, referente à compra do goleiro De Amores, e com o Independiente Del Valle, do Equador, por Sornoza e Orejuela.