Publicado 02/03/2021 14:03

Rio - Nesta terça-feira, o apresentador do programa "Os Donos da Bola", Neto, desmentiu rumores de que existia quaisquer problemas de relacionamento entre ele a apresentadora do programa Jogo Aberto, Renata Fan. O ex-jogador também negou que exista uma "rixa" entre os programas.

“Renata há 14 anos é uma das melhores apresentadoras do país e meu respeito por ela é enorme. É uma mulher extraordinária. Não temos amizade fora do âmbito do trabalho, como a maioria das pessoas aqui, mas meu respeito por ela é enorme”, disse.

“Na produção dos dois programas têm amigos, eles jogam bola juntos. Se fosse verdade (que há problemas) eu falaria. Não preciso jantar com a Renata, com o Velloso, com o Edílson, eu os respeito. Eu não janto nem com pessoas da minha família”, completou.

Neto também falou sobre os rumores envolvendo sua relação com o comentarista e ex-jogador, Denílson. “Ele é bom menino, bom pai, campeão do mundo. A gente não conversa no dia a dia, mas está tudo bem”, concluiu.