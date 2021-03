Klopp não quer que seus jogadores fiquem 10 dias em isolamento AFP

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 15:06

Enquanto continua a indefinição sobre as próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2022, o técnico Jurgen Klopp confirmou a grande chance de o Liverpool não liberar seus jogadores para jogarem pelas seleções. Isso incluiria os brasileiros Alisson, Fabinho e Roberto Firmino, frequentemente convocados por Tite.

Com duras ações de combate à pandemia de covid-19, o Reino Unido proibiu viagens diretas para países da América do Sul e Portugal. Além disso, todo mundo que chega é obrigado a ficar 10 dias em quarentena num hotel do aeroporto. Fatores que preocupam Klopp pensando nos jogos de sua equipe.



Publicidade

"Não podemos deixar os jogadores jogarem por seus países e depois ficarem em quarentena por 10 dias em um hotel. Não é assim que deveríamos fazer. Os jogadores são pagos pelos clubes, o que significa que temos que ser a prioridade", disse Klopp.



A Fifa liberou os clubes da obrigatoriedade de liberar jogadores para as seleções por causa da covid-19. Com isso, as eliminatórias sul-americanas correm o risco de ser adiadas.

Publicidade

“Acho que a Fifa foi clara dizendo que não temos que deixar os jogadores irem desta vez e creio que todos os clubes concordam que não podemos simplesmente deixar os meninos irem", completou o técnico alemão.