Rio - A polêmica arbitragem na reta final do Campeonato Brasileiro segue pautando a imprensa esportiva. Em entrevista à rádio gaúcha Zero Hora, o técnico Abel Braga, que deixou o Inter recentemente, criticou duramente a atuação do árbitro Raphael Claus, que expulsou Rodinei no começo do segundo tempo contra o Flamengo.

"Neste penúltimo jogo, contra o Flamengo, tivemos a expulsão do Rodinei. Mesmo com um a menos, vimos o brilhantismo dos atletas. Aquilo era nossa estratégia. A gente sabia que, no segundo tempo, eles cansariam, mas aí veio o lance e aquela atitude ridícula do VAR logo aos dois minutos. A gente viu que já seria muito complicado. É muita sacanagem, não dá pra explicar".



Na visão de Abel, a falta de critério foi o maior erro da arbitragem durante o campeonato. Ele citou o pênalti anulado pela arbitragem e uma dividida entre Cássio e Abel Hernández.



"Vê o pênalti a favor do Flamengo contra o Grêmio. O que é preocupante são dois detalhes. Depois se aquela situação não foi pênalti, a gente poderia seguir com a bola. Ele tinha que deixar seguir e parou logo a jogada" reclamou.



"Já ficou provado nas imagens. A bola que o Cássio soltou, ele apitou antes. Marcou falta. Falta de quem? É duro, porque houve uma entrega absurda, anormal, fantástica dos jogadores. Uma equipe que jogou muito bem", disse.