Ivan Andrade Reprodução/BandSports

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 16:35

Rio - Ivan Andrade venceu em primeira instância uma batalha que trava na Justiça do Trabalho contra a Globo, segundo informações da coluna Gabriel Vaquer, do "Uol". O jornalista trabalhou na emissora por oito anos, entre 2010 e 2018. O caso que estava sendo julgado na 1ª Vara do Trabalho de São Paulo, acolheu reclamações do ex-comentarista do SporTV como equiparação salarial com outros colegas de casa e horas extras trabalhadas não pagas.

Ainda de acordo com o portal, o orçamento da ação gira em torno de R$ 400 mil, no entanto ainda não se sabe quanto Ivan receberá. A Justiça, na sua primeira decisão, determinou que a Globo pague os custos e honorários processuais. A emissora carioca recorreu a decisão final e o processo está em segunda instância.



Além disso, Ivan Andrade também pediu um valor por danos morais. Segundo o jornalista, ele teria recebido uma orientação para não criticar os times de Grêmio e Fluminense, que eram os clubes de seus chefes diretos no SporTV.