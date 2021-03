Fotos! Musa do Palmeiras comemora título e manda recado: 'Somos os maiores do Brasil'

Rio - Maia Muller, a atual musa do Palmeiras é só alegria. A beldade que é fanática pelo alviverde paulista, foi à loucura no noite de domingo com o título da Copa do Brasil, após a vitória sobre o Grêmio.



Em um dos seus stories, coberta apenas pela bandeira do clube, a musa provocou os rivais: "Vai dar Grêmio, vai dar Grêmio??? Chupa!!!!"



Com a conquista, o Palmeiras conquistou o terceiro título na temporada. "Foi difícil assimilar a derrota no mundial, mas eu nunca deixei de acreditar no potencial desse time. Somos os maiores do Brasil", disparou durante um ensaio fotográfico para comemorar a conquista.



Com a camisa do seu time e um fio dental branco a beldade posou sensual com o objetivo de também premiar os torcedores. "Essa conquista merece algumas poses especiais. Espero que os palmeirenses fiquem tão felizes com as imagens quanto estão com o título!", disse aos risos.

