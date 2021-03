Roger Federer em ação AFP

Foram longos 13 meses de recuperação de uma lesão no joelho direito e duas cirurgias, mas enfim Roger Federer voltou a disputar uma partida do Circuito Mundial de tênis. O suíço de 39 anos venceu o britânico Daniel Evans, 28º do ranking, por 2 sets a 1 (parciais 7/6, 3/6 e 7/5), após 2h24min, pelo ATP 250 de Doha.



Um dos maiores tenistas de todos os tempos Federer retornou em sexto lugar no ranking da ATP e disse nunca ter cogitado a aposentadoria. Ainda assim, o retorno não foi fácil, já que passou por uma cirurgia em fevereiro de 2020 e outra em junho, ambas no joelho direito lesionado.

"Muito bom estar de volta, mesmo se perdesse. Mas claro que vencendo é ainda melhor. Joguei muito bem. Estou muito feliz com meu desempenho. Tem sido uma longa e difícil trajetória para mim. Não é algo simples voltar a jogar na minha idade, mas valeu a pena", celebrou o suíço.

Empatado com Rafael Nadal como o maior vencedor de Grand Slams, com 20 títulos, Federer tem como meta no retorno conquistar pela nova vez Wimbledon, no fim de Julho, em Londres.