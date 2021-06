Coluna do Venê

Flamengo define Raulino de Oliveira como palco para jogos contra América-MG e Coritiba

Clube solicitou à Ferj e à CBF para que o estádio em Volta Redonda receba as partidas diante do Coelho e do Coxa nos dias 13 e 16 de junho, respectivamente; Prefeitura da Cidade também já foi consultada

Publicado 02/06/2021 16:38 | Atualizado há 51 minutos