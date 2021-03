FERJ e Estado do Rio de Janeiro fazem campanha para adoção de animais abandonados Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 10:52

Rio - No primeiro Fla-Flu da temporada, no próximo domingo, a Ferj promoverá uma ação envolvendo animais abandonados. Os jogadores das equipes entrarão com os "pets" que foram resgatados por ONGs do Rio de Janeiro, com o intuito de aumentar a visibilidade destes animais.

A iniciativa do “CarioCão” partiu do Secretário Estadual de Agricultura, Marcelo Queiroz, responsável pelas políticas de Proteção e Bem-Estar Animal (RJPET) e contou com total apoio do Governador Cláudio Castro e da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), através do presidente Rubens Lopes.



"Levar a campanha e os animais ao gramado do Maracanã no Fla-Flu é um acontecimento inédito, que só foi possível após parceria com a Federação de Futebol, que, ao receber a proposta, imediatamente apoiou a ideia junto com o Maracanã. Acreditamos que com o lançamento da campanha “CarioCão”, os pets terão maior visibilidade e oportunidade de ganharem um lar", disse o secretário.

