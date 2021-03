Real Madrid's French coach Zinedine Zidane (R) stands with his trophy for winning The Best FIFA Men's Coach of 2017 Award alongside Real Madrid and Portugal forward Cristiano Ronaldo, with his trophy for winning The Best FIFA Men's Player of 2017 Award during The Best FIFA Football Awards ceremony, on October 23, 2017 in London. / AFP PHOTO / Ben STANSALL AFP

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 11:16

Rio - O Real Madrid joga neste sábado contra o Elche, no estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri, pela 27.ª rodada do Campeonato Espanhol, mas um dos assuntos principais da entrevista coletiva do técnico francês Zinedine Zidane nesta sexta-feira foi outro. Rumores de uma possível volta do atacante português Cristiano Ronaldo, que deixou o time espanhol rumo à Juventus em 2018, está crescendo depois de mais uma eliminação da equipe italiana na Liga dos Campeões da Europa.

Publicidade

Perguntado sobre o assunto, Zidane elogiou o seu antigo jogador, mas não quis entrar em especulações. "Vocês sabem o que o Cristiano é para o Real Madrid. O que ele fez, o carinho que todo temos por ele. O que fez é magnífico. Mas agora é jogador da Juventus e está muito bem lá. Não posso dizer mais nada, se fala muitas coisas e há que respeitar", disse.



O treinador confirmou os retornos do zagueiro espanhol Sergio Ramos e do meia/atacante belga Eden Hazard, que voltaram a treinar com o resto do grupo nesta semana. "Sim, está claro. E estamos muito contentes. Nossa ideia é que tenham alguns minutos", afirmou.



O último jogo de Sergio Ramos foi no dia 14 de janeiro, por causa de uma cirurgia no joelho esquerdo. Já Hazard não atua desde 30 de janeiro, após sofrer uma lesão muscular. Zidane vê o belga bem fisicamente para voltar. Questionado sobre a renovação com o zagueiro, o treinador evitou falar muito ou interpretar suas recentes entrevistas.



O francês também foi perguntado sobre o rendimento do atacante Vinicius Junior. O jogador brasileiro disputou até agora nesta temporada um total de 32 jogos (16 como titular e 16 como reserva), marcou quatro gols e deu quatro assistências. Zidane o elogiou, mas disse que "pode entregar mais".



"Vejo a sua evolução como boa. É jovem, tem que todavia melhorar e é o que ele quer. Isso é Real Madrid, sempre vamos pedir mais dos jogadores que estão aqui. Mas vejo ele evoluindo bem. Vamos seguir com o que está fazendo, sempre. Ele, assim como outros jogadores, podem dar mais em campo, seguramente", comentou.



O Real Madrid ocupa a terceira posição na tabela de classificação do Campeonato Espanhol, com 54 pontos. O líder é o Atlético de Madrid, com 62, e em segundo lugar está o Barcelona, com 56. Agora não há mais diferença de jogos entre eles - os três estão com 26 partidas.