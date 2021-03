Fotos! Lutadora do UFC abre site privado para disponibilizar conteúdo sensual

Rio - A lutadora de UFC, Maryna Moroz , peso mosca, foi mais uma esportista a abrir um site privado para fãs. A ucraiana, apelidada de Dama de Ferro , disponibiliza fotos e vídeos sensuais aos seus assinantes, em troca do pagamento de R$ 55,50/mês.



Maryna lutou oito vezes pelo UFC , perdendo três combates. Com 74 mil seguidores no Instagram, por ter ficado fora de ação por um ano devido a pandemia, usou a plataforma como um meio de compensar sua renda.



Apesar da polêmica, a lutadora brincou dizendo que o mais díficil disso tudo é "encontrar tempo para responder aos seus fãs ansiosos".







