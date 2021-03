Roger Mendonça é destaque nos Emirados Árabes Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 16:25

Emirados Árabes - Com passagem nas categorias de base de Flamengo e Botafogo, o lateral-esquerdo Roger Mendonça tem se destacado no futebol dos Emirados Árabes. O jogador de 19 anos, e que não chegou a atuar profissionalmente no Brasil, foi o autor do primeiro gol da sua equipe, o Dibba Al Fujairah, equipe da segunda divisão dos Emirados, na vitória sobre o Al Taawon, por 3 a 0. Roger comemorou a vitória e o gol.



“Muito feliz em poder voltar a vencer e fazer um gol que foi muito importante. A gente não vinha conquistando bons resultados nos últimos jogos, mas graças a Deus voltamos a vencer. Isso é muito importante para a sequência da competição. Seguimos firmes em busca de uma vaga na elite”, disse.



Após sair do Botafogo, onde levantou várias taças nas categorias de base, Roger ainda atuou pelo Vila Nova, antes de assinar com o Dibba. Desde 2019 na equipe, Roger tem sido peça importante no atual elenco. Ele falou um pouco sobre o seu momento individual.



“Venho treinando muito e me preparando bem para todos os jogos. Graças a Deus o resultado dessa dedicação está vindo nos jogos, mas esse é só o começo, tenho muito que aprender. A caminhada é longa, e estou preparado para o que Deus tem pra mim’, concluiu.