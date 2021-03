Em fim de contrato com o Barcelona, Messi é alvo de gigantes da Europa AFP

Por Lance

Publicado 12/03/2021 19:56

Paris - O Paris Saint-Germain, da França, está preparado para oferecer uma milionária proposta para Lionel Messi do Barcelona. A equipe francesa acredita que o seu projeto esportivo se alinha com a proposta salarial, e deve conseguir a contratação do craque argentino.

A informação foi revelada nesta sexta-feira pelo jornalista Marcelo Bechler, da TNT Sports. O correspondente revelou que a diretoria clube francês está confiante, e acredita ter um plano esportivo para superar a concorrência de gigantes como Manchester City, da Inglaterra, e Juventus, da Itália. O aspecto financeiro é outro fator que pesa a favor do PSG em meio à crise no clube catalão.



Os jogadores do Paris Saint-Germain, após a classificação na Champions League na última quarta-feira contra o Barcelona de Messi, comemoravam no vestiário e, segundo o jornalista brasileiro, também celebravam o fato de ter o argentino como rival pela última vez.



Apesar da confiança do Paris Saint-Germain, o jornalista diz ainda que 'nada mudou' para Lionel Messi, e o jogador segue focado em terminar a temporada pelo Barcelona e brigar pelo títulos da Copa do Rei e do Campeonato Espanhol. O craque argentino já disse que tomará a sua decisão após o final da temporada.