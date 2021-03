O Parque Olímpico será palco do Pan de Ginástica do Rio, em junho Divulgação/Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 15:42

Rio - O Rio de Janeiro será a sede no Campeonato Pan-Americano de ginástica, marcado para junho. A competição será a última chance para o Brasil aumentar o número de atletas na nas Olimpíadas de Tóquio. A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) ainda não oficializou a Cidade Maravilhosa como como palco, mas o Parque Olímpico é o local mais cotado para abrigar o evento.



Com vagas garantidas pela equipe masculina de ginástica artística (com quatro atletas) e Flávia Saraiva na disputa feminina, o Brasil pretende aumentar a delegação, e Rebeca Andrade é considerada a favorita para ficar com uma das duas vagas entre as mulheres. No masculino, Diogo Soares, medalhista olímpico da juventude, terá a chance de conquistar uma vaga extra.



A ginástica artística será a primeira modalidade disputada no Pan, entre 4 e 6 de junho. A ginástica rítmica e a de trampolim competem no fim de semana seguinte, entre 11 e 13 de junho.