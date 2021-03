Muricy Ramalho discute com fiscais na orla da praia Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 13:50

Rio - O coordenador de futebol do São Paulo, Muricy Ramalho foi flagrado no último domingo discutindo com fiscais ao ser abordado na praia de Riviera, em Bertioga, no litoral paulista. As praias da região estão fechadas devido as restrições da fase vermelha do Plano São Paulo de combate à pandemia de Covid-19.

Em um vídeo que circula pelas redes sociais, é possível ver o ex-treinador, argumentando com os fiscais que o decreto de fechamento das praias não estaria anunciado para o domingo, dia em que o caso ocorreu, e sim para segunda-feira.



Confira o vídeo:

O Governo de São Paulo determinou o início das restrições para segunda-feira. No entanto, A prefeitura de Bertioga adiantou a restrição para sábado, proibindo qualquer circulação ou atividade na faixa de areia.

O ex-treinador usou seu Instagram para esclarecer o ocorrido do último domingo.