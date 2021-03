Paulão é o novo reforço do Cuiabá Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 20:05

Experiente, zagueiro Paulão é o novo reforço do Cuiabá!



Leia mais > https://t.co/gG1lYDJW5e#OrgulhodeMatoGrosso pic.twitter.com/Xpm2yhCzJW — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) March 16, 2021 Rio - O Cuiabá anunciou, na tarde desta terça-feira, a contratação do zagueiro Paulão, ex-Vasco, de 35 anos. Ele assinou com a equipe mato-grossense, que disputará a Série A pela primeira vez em sua história, até o fim de 2021.

Paulão disputou o último Campeonato Brasileiro com a camisa do Fortaleza. Ele deixou o Leão do Pici nos últimos dias após não chegar a um acordo com o clube para renovação.

Além de Paulão, o Cuiabá já anunciou como reforços para 2021 Walter, Marllon e Jonatan Cafu (todos ex-Corinthians), Uillian Correia (ex-Red Bull Bragantino) e Osman (ex-Coritiba).