Focado na recuperação física, Rafael Nadal prioriza volta nas competições de saibro AFP

Por AFP

Publicado 16/03/2021 17:05

Mallorca - O tenista espanhol Rafael Nadal anunciou nesta terça-feira que não poderá jogar o Torneio Masters 1000 de Miami, que será disputado entre 24 de março a 4 de abril, pois ainda não está fisicamente recuperado das dores na região lombar.

"Com tristeza, anuncio que não poderei jogar em Miami. Preciso me recuperar totalmente e estar pronto para a temporada de saibro na Europa", postou no Twitter.

Atualmente ocupando a 3ª posição no ranking da ATP, Nadal sofre de problemas lombares desde o início de janeiro, que o impediram de participar da Copa ATP em Adelaide (Austrália) e que o prejudicaram na derrota nas quartas do Aberto da Austrália para o grego Stéfanos Tsitsipás.

Desde então, Nadal não foi aos torneios de Roterdã e Acapulco e, nesta semana, recusou um convite de Dubai. Roger Federer, vencedor da última edição do Masters 1000 de Miami, realizada em 2019, já havia anunciado no início do mês que não iria ao torneio nos Estados Unidos.

A temporada europeia no saibro que Nadal pretende jogar começa em 5 de abril com os torneios ATP 250 em Marbella, na Espanha, e Cagliari, na Itália, antes do primeiro evento importante, o Monte Carlo Masters 1000, entre 11 a 18 de abril.