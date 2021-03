Natural de Criciúma, Éder tem dupla cidadania e defendeu a seleção da Itália na Eurocopa de 2016 Divulgação/Jiangsu

Publicado 16/03/2021 21:07

São Paulo - Ativo no mercado, o São Paulo acertou a contratação do atacante Éder, de 34 anos. O catarinense, de 34 anos, passou a maior parte da carreira na Itália, com destaque pela passagem pela Inter de Milão. Com dupla cidadania, foi convocado pela Azzurra pela primeira vez em 2015 e, no ano seguinte, disputou a Eurocopa pelo país. A informação foi inicialmente revelada pela 'ESPN Brasil'.

Livre no mercado desde o fim do vínculo com o Jiangsu Suning, o atacante foi companheiro de Miranda na China. O experiente zagueiro é outro reforço do Tricolor Paulista para a temporada 2021. Crespo, que construiu uma sólida carreira como atacante no Calcio, avalizou a contratação do reforço, que é aguardado em São Paulo para realizar exames e assinar contrato até o fim de 2022.

O ítalo-brasileiro é o quinto reforço do clube, que já havia acertado com Miranda, o lateral direito Orejuela, o volante William, o atacante Bruno Rodrigues, além de Martín Benítez, ainda não oficializado. Revelado pelo Criciúma, o catarinense deixou o Brasil em 2015 rumo à Itália, onde vestiu as camisas de Empoli, Frosinone, Brescia, Cesena, Sampdoria e Internazionale antes de se transferir para o futebol chinês, em 2018.