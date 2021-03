Vinícius Jr. AFP

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 14:00

Rio - A boa atuação de Vinícius Jr. na vitória do Real Madrid por 3 a 1 sobre a Atalanta, da Itália, pela Liga dos Campeões, gerou bastante elogios da imprensa espanhola para o brasileiro. Vini fez boas jogadas, dribles, e sofreu um pênalti convertido por Sérgio Ramos.

Publicidade

"Se colocou à altura da Champions", escreveu o a versão digital do Marca. Na avaliação do jornal, Vini Jr foi a grande surpresa do Real Madrid com uma "atuação notável", apesar de ter feito o "de sempre", pecando na finalização.



"A surpresa no setor ofensivo. Gerou a primeira chegada perigosa do Real Madrid. Fez uma jogada 'descomunal', mas fez o de sempre, ele precisa fazer o gol. Arrancou de novo e conseguiu uma penalidade. Uma versão notável. Foi substituído. Uma partida muito boa", escreveu a publicação.

Publicidade

O "AS" escreveu que o atacante "recuperou sua versão diabólica". No entanto, apontou algumas dificuldades do brasileiro, principalmente a finalização. "A sensação de que algo sempre vai acontecer com ele (nem sempre algo bom)".