Por O Dia

Publicado 18/03/2021 16:07

Montevidéu - Eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, Diego Forlán foi anunciado como técnico do modesto Atlético Atenas, da Segunda Divisão do Uruguai. Aposentado desde 2018, o ex-atacante está focado na nova profissão. Entre dezembro de 2019 e agosto de 2020, Forlán teve a primeira experiência como técnico, mas foi demitido após 11 jogos com o saldo de quatro vitórias, três empates e quatro derrotas.

"Estou feliz por fazer parte desse projeto. Temos muito que fazer. Vamos", disse Forlán.



Forlán assinou contrato válido por duas temporadas com Atlético Atenas, clube da cidade de San Carlos, no interior do Uruguai. Com uma carreira consagrada como jogador, com marcantes passagens pelo Independiente, da Argentina, Manchester United, da Inglaterra, Inter de Milão, na Itália, Atlético de Madrid, na Espanha, além do brasileiro Internacional, o uruguaio em recentes entrevistas revelou o desejo de comandar o próprio Colorado e o São Paulo, clube que seu pai, Pablo Forlán, defendeu na década de 70.





