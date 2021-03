Branco conversa com a delegação da seleção sub-18 em período de treinos em Recife Divulgação/CBF

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 13:45

Internado desde terça-feira (16) com covid-19 no Hospital Copa Star, no Rio, Branco apresentou uma piora em seu quadro na quinta e precisou de ventilação mecânica para respirar. De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital nesta sexta, o tetracampeão mundial em 1994 e coordenador da base da CBF está "evoluindo de maneira estável".

Branco está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após dar entrada com "quadro grave de acometimento pulmonar". Sedado, ele é monitorado constantemente, respira com ajuda de aparelhos e, segundo o boletim médico, "não há previsão de quando vai poder respirar por meios próprios".



Aos 56 anos, o ex-jogador foi um dos infectados pela covid-19 durante um período de treinos da Seleção Brasileira sub-18 em Recife. Pelo menos outros cinco integrantes da delegação testaram positivo para a doença.



Confira o boletim divulgado pelo hospital:



"O paciente Claudio Ibraim Vaz Leal, 56 anos, também conhecido como Branco, foi internado no Hospital Copa Star em 16 de março com quadro grave de acometimento pulmonar por covid-19. Recebeu toda assistência intensiva de suporte respiratório-fisioterápico e medicamentosa, evoluindo ontem com piora clínica, necessitando de ventilação mecânica por aparelhos. No momento, encontra-se em leito de terapia intensiva, sob monitorização contínua, sedado e respirando por aparelhos. O quadro está evoluindo de maneira estável nas últimas 24h e ainda não há previsão de quando vai poder respirar por meios próprios".