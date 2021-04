Branco coordena a base da CBF Foto: Thais Magalhães/CBF

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 16:14

Rio - Após quase um mês internado com Covid-19, o ex-lateral Branco recebeu alta do hospital Copa Star neste sábado. De acordo com o 'Globoesporte.com', o tetracampeão mundial irá para causa, onde deve repousar nos próximos dias e aproveitar a Páscoa com a família. O jogador ficou a ficar intubado em unidade de terapia intensiva.

Aos 56 anos, chegou ao hospital no dia 16 de março, teve piora no quadro da doença três dias depois e ficou na UTI até a última a última quarta-feira. Coordenador das categorias de base da seleção brasileira, Branco somou passagem por grandes clubes do futebol brasileiro, como Internacional, Fluminense, Flamengo, Grêmio e Corinthians.