Publicado 21/03/2021 18:20

Rio - A casa do colombiano, Juan David, jogador das categorias de base sub-20 do Corinthians, foi invadida e furtada, no último sábado. As imagens do local foram tiradas e publicadas pelo meia em suas redes sociais.

Na imagem é possível ver móveis espalhados pela casa e revirados. "Levaram absolutamente tudo que eu tinha. Muita raiva e impotência", escreveu o atleta.



David é considerado uma das grandes joias da base corintiana. Ele chegou ao clube em 2019, quando tinha 18 anos, com o apelido de "Niño Maraviha".

Confira o vídeo gravado pelo jogador: