Bandeirinha do Fluminense em São Januário causou polêmica no Vasco Divulgação

Por Lance

Publicado 21/03/2021 19:27

VAMOS, FLUMINENSE! pic.twitter.com/eWHajhthBG — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 20, 2021 Rio - Neste sábado, Fluminense e Bangu se enfrentaram, em São Januário, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. Durante a partida, que terminou com vitória do Tricolor por 1 a 0, figuras vascaínas se pronunciaram contra o fato do Fluminense ter colocado uma bandeirinha do clube no escanteio, retirando a do Vasco que costuma a estar presente nos jogos dentro do estádio.

As reclamações começaram logo na sequência da publicação que o Fluminense fez, justamente mostrando a bandeirinha cravada na linha do escanteio. O ex-candidato a presidência do Vasco, Leven Siano, foi o primeiro a se posicionar nas redes-sociais.

