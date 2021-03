Vasco enfrenta o Botafogo pela 4 rodada do Campeonato Carioca 2021 em São Januario Daniel Castelo Branco

Rivais na Série B do Campeonato Brasileiro em 2021, Vasco e Botafogo se enfrentaram pela primeira vez no ano, em São Januário, e protagonizaram um clássico difícil de assistir. Com os dois times bem abaixo tecnicamente, o resultado não poderia ter sido outro: o empate. O Alvinegro saiu na frente, no primeiro tempo, com gol contra de Zeca. O Cruzmaltino igualou o marcador na etapa final, aos 41, com Carlinhos, após bobeada do zagueiro Marcelo Benevenuto.

O primeiro tempo entre Vasco e Botafogo não foi dos melhores. Na verdade, foi dos piores. Os dois times, que estão em fase de reformulação para a disputa da Série B, protagonizaram os primeiros 45 minutos bem ruins em São Januário. O Cruzmaltino até teve uma posse de bola maior (62% contra 38% do rival), mas não soube transformar em chances de gols.

Já o Botafogo claramente tinha a estratégia de atuar no contra-ataque, mas também não estava em uma noite feliz. O primeiro lance de perigo no jogo foi justamente do Alvinegro, aos 18 minutos. Ricardo Graça errou passe na saída de bola. Marcinho recuperou, avançou pela direita e cruzou para Warley, que cabeceou para fora.

O Vasco respondeu aos 28. Marquinhos Gabriel bateu escanteio, Tiago Reis desviou no primeiro pau, e Ricardo cabeceou firme na sequência. Douglas Borges espalmou, e Kanu afastou o perigo. Aos 34, o lance que resumiu o péssimo primeiro tempo dos vascaínos. Jonathan tabelou com Babi e chutou de fora da área. A bola bateu em Ernando, que caiu. No rebote, Warley abriu para Frizzo, que cruzou rasteiro. Zeca tentou cortar e jogou para o próprio gol. Jogada bisonha em São Januário.

Aos 41, o Botafogo protagonizou um lance tão feio quanto, mas foi no campo de ataque. Rickson acionou Warley na esquerda. O atacante parou e rolou para trás, mas Marcinho, mesmo livre, 'furou' e perdeu boa chance de finalização, sendo a última jogada interessante no primeiro tempo.

Na segunda etapa, o nível continuou ruim, mostrando o porquê de as duas equipes estarem na Série B. O primeiro lance perigoso aconteceu aos 18 minutos. Andrey fez boa jogada pela direita e cruzou. Douglas Borges conseguiu dar um tapa na bola, que sobrou para MT, que chutou no travessão, e quase foi o empate do Vasco.

Aos 21, o Botafogo respondeu com Matheus Babi. Kayque desceu pela direita e cruzou na medida para o camisa 11, que cabeceou por cima do gol, desperdiçando grande oportunidade de ampliar o marcador. Aos 35, o Alvinegro voltou a chegar com perigo. Rafael Navarro ajeitou para Ênio, que invadiu a área, driblou Léo Matos e chutou, mas Lucão fez boa defesa e salvou o Vasco.

Quando o jogo se encaminhava para uma vitória do Botafogo, os Deus do Futebol resolverem ser justos e fizeram com que o Vasco empatasse e deixasse o placar mais honesto, com um empate. Marquinhos Gabriel bateu escanteio da direita, Laranjeira desviou no primeiro pau, e Carlinhos, livre, completou para o gol para deixar tudo igual no marcador, aos 41 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Vasco segue sem vencer no Campeonato Carioca e terminou a quarta rodada da Taça Guanabara na penúltima colocação, com apenas dois pontos. O Botafogo perdeu posição e caiu para a quinta colocação, com seis pontos.

O Vasco volta a campo na próxima quarta-feira, às 18h, em São Januário, para pegar o Macaé. No mesmo dia, mas às 21h35, o Botafogo tem mais um clássico pela frente, mas dessa vez contra o Flamengo e no Estádio Nilton Santos.