Loco Abreu chegou ao Athletic Club em fevereiro Athletic Club/Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 16:10

Durou pouco mais de um mês ou quatro jogos a passagem de Loco Abreu pelo Atheltic, clube de Minas Gerais, da cidade de São João del Rei. Em comunicado, o atacante ex-Botafogo explicou que o motivo de sua saída precoce deve-se à paralisação do Campeonato Mineiro e de um acordo já firmado com um clube uruguaio.

Devido às medidas mais restritivas do governo mineiro no combate à covid-19, o Estadual está parado e, consequentemente, não terminará na data prevista e que era o tempo de contrato de Loco Abreu com o Athletic. Por já ter um acordo a partir de maio com outro clube uruguaio, que seria o seu 31º e possivelmente o último na carreira, o atacante de 44 anos não poderia participar da parte final do Campeonato Mineiro e, por isso, optou por rescindir agora.

"Atrapalhou todo o planejamento. Infelizmente essa situação mudou tudo, e estou aqui para agradecer, porque foi uma experiência muito legal. Foi muito rápido, mas muito intenso. Gostei das pessoas, do clube, da forma como o clube está trabalhando e da cidade de São João del Rei. Acho que tem muita coisa boa na parte esportiva também. Independentemente de que eu não possa continuar, estarei torcendo por vocês. Tomara que a gente consiga atingir os objetivos planejados. Novamente quero agradecer muito. A partir de hoje o Athletic tem um torcedor a mais, lá do Uruguai, vou estar junto com vocês”, disse Loco Abreu em um vídeo divulgado em seu Instagram.

Apresentado em 10 de fevereiro, Loco Abreu disputou quatro partidas pelo Athletic e não fez gol. Desde a sua estreia, em 3 de março, o atacante conseguiu duas vitórias e teve duas derrotas. O clube está em terceiro lugar no Campeonato Mineiro, com nove pontos em cinco rodadas.