Neymar AFP

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 16:40

Rio - As conversas entre Neymar e Paris Saint-Germain continuam. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, as duas partes estão perto de um acordo até 2026. O atual vínculo do brasileiro com o o clube francês vai até 2022.

Recentemente, o PSG renovou contrato com Bernat e Di María. No novo vínculo do brasileiro vai haver um bônus financeiro caso o PSG seja campeão da Liga dos Campeões. Após a assinatura com o camisa 10, o clube também poderá focar 100% na permanência de Mbappé.

Publicidade

Peça essencial da equipe de Mauricio Pochettino e com quem Neymar quer seguir jogando ao lado, o atacante francês vem sendo bastante assediado por outros clubes e no momento é o atleta que corre mais risco de deixar o PSG.



Publicidade



O time do técnico argentino está nas quartas de final da Liga dos Campeões, além de ser líder do Campeonato Francês. A equipe também está viva na Copa da França e espera conquistar o triplete.