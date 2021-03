Revelado pelo Fluminense, Wellington Nem é o novo reforço do Fortaleza Luciano Belford/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 22/03/2021

Fortaleza - O Fortaleza oficializou, na tarde desta segunda-feira, Wellington Nem como novo reforço para o ataque. Aos 29 anos, o atacante estava livre no mercado desde agosto de 2020, quando encerrou o contrato com o Shaktar Donetsk, da Ucrânia, e esteve próximo do acerto com o Vasco. O vazamento da negociação melou as tratativa após a repercussão negativa da torcida.

Em busca de uma nova guinada na carreira, Wellington Nem assinou com o Leão do Pici vai até o fim da temporada 2021. Longe dos gramados desde dezembro de 2019, quando defendeu o Fluminense, por empréstimo, no Campeonato Brasileiro, o atacante foi prejudicado por uma série de lesões na última passagem pelo Brasil.

Revelado polo próprio Fluminense, Wellington Nem foi negociado vendido ao Shaktar Donetsk, em 2013. Pelo São Paulo, voltou ao país em 2017, mas não conseguiu repetir as boas atuações da campanha do título brasileiro de 2012. Nono reforço do Fortaleza para a temporada 2021, o atacante ganhará uma nova chance ao lado de caras novas como Lucas Crispim, Robson, Matheus Jussa, Ederson, Daniel Guedes, Yago Pikachu, Gustavo Blanco e Isaque.