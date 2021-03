Zlatan Ibrahimovic AFP

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 12:00

Rio - Conhecido pela sua frieza e até falta de humildade em suas entrevistas, o atacante Ibrahimovic chorou na coletiva de imprensa da seleção sueca. O atleta do Milan foi perguntado sobre a sensação da família antes de viajar para o seu país natal e servir, depois de cinco anos afastado, a seleção.

O atleta do Milan revelou que Vicent, seu filho mais novo, chorou ao saber que o pai seguiria com a comitiva. "Vincent chorou quando eu o deixei. Mas agora ele está bem", disse antes de cair em prantos e enxugar as lágrimas.

"Eu não estou aqui pelo meu nome, mas porque mereço. Tudo o que fiz antes não importa. Eu me sinto bem, quero estar envolvido e sinto que posso contribuir. Sou só uma peça do quebra-cabeça. Quero colocar minha experiência a disposição e prometo ao técnico que serei decisivo, mas tenho que provar isso em campo.", afirmou o jogador, que defende o Milan. A Suécia fará sua estreia nesta quinta-feira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 contra a Geórgia.