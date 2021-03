Cristiano Ronaldo é a grande esperança de Portugal para chegar à Copa do Mundo Janerik HENRIKSSON /AFP

A seleção de Portugal, com o atacante Cristiano Ronaldo em campo, é uma das grandes candidatas ao título da Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar. Quem disse isso nesta terça-feira (23) foi o treinador do time português, Fernando Santos, antes da estreia nas Eliminatórias Europeias contra o Azerbaijão, nesta quarta (24), em Turim, na Itália.



"(Ser campeão) Não é um sonho. Sonhar é importante, mas o fundamental é acreditarmos que o sonho é possível. O que dizemos é que Portugal tem qualidade, capacidade e organização para lutar por qualquer competição em fases finais", disparou o técnico, alertando, porém, que antes é preciso chegar à fase final do Mundial.



Para isso, Santos diz que importa levar muito a sério o início de uma qualificação diferente da habitual. "Não quero que os jogadores deem mais do que têm dado. Não podem é dar menos. Normalmente, março é janela de jogos particulares. Nesta janela não só não é assim como temos três jogos de classificação para o Mundial, num grupo que só tem oito. Cada um é uma final", comentou.



Depois de encarar o Azerbaijão como mandante em Turim - por causa das restrições de saúde em Portugal no combate ao novo coronavírus -, Portugal jogará as duas rodadas seguintes do Grupo A como visitante contra a Sérvia, em Belgrado, no sábado, e contra Luxemburgo, na Cidade de Luxemburgo, três dias depois. A chave conta ainda com a seleção da Irlanda.



Confira os jogos desta quarta-feira pelas Eliminatórias da Copa de 2022:



Grupo A



Portugal x Azerbaijão



Sérvia x Irlanda



Grupo D



Finlândia x Bósnia-Herzegovina



França x Ucrânia



Grupo E



Bélgica x País de Gales



Estônia x República Checa



Grupo G



Turquia x Holanda



Gibraltar x Noruega



Letônia x Montenegro



Grupo H



Chipre x Eslováquia



Malta x Rússia



Eslovênia x Croácia